СМИ: Месси примет решение о своем будущем в ближайшие дни

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси примет решение о своем будущем в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, Месси пока не получал предложения от "Барселоны". Аргентинцу ранее поступило крупное предложение от саудовского "Аль-Хиляля".

Всего в текущем сезоне на счету футболиста 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

В августе 2021 года аргентинец перебрался из "Барселоны" в ПСЖ. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Хави уже обсуждал с игроками команды его возвращение.