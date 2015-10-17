Месси из-за травмы пропустит матчи сборной Аргентины

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, восстанавливающийся после травмы колена, не примет участия в матчах национальной команды против сборных Бразилии и Колумбии в ноябре, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Месси получил травму в матче шестого тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" в конце сентября и выбыл на 6-8 недель.

По данным издания Sport.es, Месси решил не приезжать в сборную, поскольку в этом случае повысится вероятность рецидива повреждения. Ассоциация футбола Аргентины согласилась с решением игрока.

Аргентинцы в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года сыграют с бразильцами 13 ноября дома, с колумбийцами - 17-го на выезде.