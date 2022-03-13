СМИ: Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским "Реалом". Ближайшим летом футболист станет свободным агентом и присоединится к "Королевскому клубу".

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским "Реалом". Ближайшим летом футболист станет свободным агентом и присоединится к "Королевскому клубу".

Как передает Report со ссылкой на "Marca", Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 30 января. При заключении сделки присутствовали юрист игрока, гендиректор "Реала" и вице-президент мадридского клуба по экономическим вопросам.

Несмотря на имеющийся контракт со "сливочными", Мбаппе максимально профессионально проявил себя в противостоянии ПСЖ и "Реала" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, забив по голу в каждом из двух матчей. Дата официального объявления трансфера Килиана будет выбрана руководством испанского клуба.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. Ранее стало известно, что парижане хотели сохранить 23-летнего футболиста, заключив с ним новый контракт до 2024 года. По условиям контракта Мбаппе получал бы зарплату в размере 50 млн евро за сезон. Также футболист получил бы 100 млн евро в качестве бонуса за лояльность, если решил бы остаться в "Пари Сен-Жермен".