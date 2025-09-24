СМИ: ФИФА поддержит увеличение числа участников ЧМ до 64

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена поддержать увеличение числа участников чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 команд.

Как передает Report, об этом пишет аргентинское издание Ole со ссылкой на собственные источники.

В частности отмечается, что проект о расширении состава был представлен президентом Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингесом и с высокой вероятностью получит поддержку ФИФА.

На чемпионате, который пройдет в США, Мексике и Канаде, будет 12 групп по четыре команды: две лучшие сборные из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в 1/16 финала. Поэтому для завоевания титула чемпиона командам потребуется сыграть восемь матчей.

В то же время, идея, которую предлагают ФИФА для турнира 2030 года, предусматривает 16 групп по четыре команды, с выходом двух лучших сборных из каждой группы в 1/16 финала. Таким образом, для победы в турнире также потребуется сыграть восемь матчей.

Матчи пройдут в шести странах: стартовые игры состоятся в Уругвае, Парагвае, Аргентине, а основной этап примут Испания, Португалия и Марокко.

Ранее ФИФА приняла решение о расширении состава участников женского мирового первенства в 2031 году до 48 команд. До этого в турнирах участвовали по 32 сборные.