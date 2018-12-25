СМИ: "Челси" и "Милан" близки к обмену Мората Игуаин

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в ближайшее время перейдёт в "Челси" в обмен на испанского форварда лондонского клуба Альваро Морату.

Как сообщает Report со ссылкой на Sportmediaset, клубы согласовывают последние детали обмена футболистами. Трансферы могут быть оформлены в первые дни января.

Напомним, "Милан" арендовал 31-летнего Игуаина у "Ювентуса" минувшим летом за 18 млн евро с правом последующего выкупа за 36 млн евро. Впрочем, миланский клуб решил не выкупать его трансфер. "Челси" хочет взять Игуаина в аренду на полгода, а затем выкупить его у "Ювентуса".

В нынешнем сезоне Игуаин провёл 13 матчей в Серии А и забил пять мячей. На счету 26-летнего Мораты пять голов в 14 матчах чемпионата Англии.