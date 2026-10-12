Радек Шпицар: Азербайджан может стать стратегическим хабом для чешского бизнеса

Чешская Республика рассматривает Азербайджан не просто в качестве рынка для реализации своей продукции, а как стратегическую платформу для дальнейшего продвижения в регион.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпицар (Radek Špicar) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

."Мы хотели бы задействовать Азербайджан не только как конечный пункт для наших товаров и услуг, мы стремимся использовать его в качестве хаба для дальнейшего расширения присутствия в регионе. Я убежден, что вы заняли настолько прочную позицию, что способны выполнять эту стратегическую роль, и мы хотели бы воспользоваться этим преимуществом", - подчеркнул Р. Шпицар.

Как он отметил, данный процесс может быть взаимовыгодным. Чешская сторона, в свою очередь, предлагает Баку организовать аналогичную платформу в Чехии для последующего выхода на рынок Европейского Союза.

"И в обратном направлении: мы могли бы обеспечить это в рамках Европейского Союза, в особенности когда речь идёт о ключевых секторах - тяжелом машиностроении, транспортной отрасли, IT-секторе, автомобильной промышленности, химической индустрии и других направлениях. Таким образом, мое предложение состоит в том, чтобы вы сформировали в Чешской Республике собственный хаб для дальнейшего продвижения в Европейский Союз", - разъяснил он.

Представитель чешского делового сообщества также обратил внимание на высокий уровень двусторонних связей и подчеркнул значимость текущей бизнес-миссии.

"Это восьмая торговая миссия в Азербайджан начиная с 1993 года. И это точно не последняя", - резюмировал Р. Шпицар.