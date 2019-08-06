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СМИ: "Барселона" предложила за Неймара 250 млн евро

СМИ: "Барселона" предложила за Неймара 250 млн евро

"Барселона" продолжает предпринимать попытки подписать нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает Report, об этом в своем твиттере написал журналист Абделла Боулма. 

По его словам, "сине-гранатовые" сделали очередное предложение по 27-летнему бразильскому форварду в размере 250 млн евро. Каталонский клуб планирует выплатить эту сумму в три этапа (150+50+50 в течение двух лет).

Отметим, что осуществление этого трансфера зависит от решения спортивного директора парижан Леонардо.

Действующий контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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