СМИ: "Барселона" предложила за Неймара 250 млн евро

"Барселона" продолжает предпринимать попытки подписать нападающего ПСЖ Неймара.
Как сообщает Report, об этом в своем твиттере написал журналист Абделла Боулма.
По его словам, "сине-гранатовые" сделали очередное предложение по 27-летнему бразильскому форварду в размере 250 млн евро. Каталонский клуб планирует выплатить эту сумму в три этапа (150+50+50 в течение двух лет).
Отметим, что осуществление этого трансфера зависит от решения спортивного директора парижан Леонардо.
Действующий контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.
Şamo QuliyevАвтор новости