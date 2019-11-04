Служба национальной безопасности Армении раскрыла договорной матч во второй лиге чемпионата страны по футболу, в результате которого букмекерской конторе был причинен финансовый ущерб.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Rusarminfo.ru, представитель руководства футбольного клуба "Масис" и один из футболистов по предварительному сговору и в результате согласованных действий в обмен на взятку умышленно предрешили предпочтительный исход состоявшегося 6 сентября 2019 года матча между футбольными клубами "Торпедо Ереван" и "Масис", обеспечив победу торпедовцам.

Вследствие произведенных рядом лиц ставок букмекерской конторе был причинен крупный финансовый ущерб, однако сумму ущерба СНБ не указала.

По данному факту в следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело. Совершившие преступление лица привлечены в качестве обвиняемых и объявлены в розыск.

Информация о выявленных обстоятельствах будет передана в Федерацию футбола Армении и УЕФА. Предварительное следствие продолжается.

Отметим, что встреча завершилась победой "Торпедо Еревана" со счетом 3:0.