Словацкий футболист: Сборная Азербайджана для нас невыгодный соперник

"Товарищеский матч с Иорданией может быть еще одним шансом для футболистов, играющих не так уж часто. Что касается сборной Азербайджана, она для нас невыгодный соперник".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт hlavnespravy.sk, об этом заявил футболист сборной Словакии Станислав Лоботка, касаясь предстоящих матчей.

По словам 25-летнего полузащитника, Хорватия также испытала трудности на матче со сборной Азербайджана.

"В футбол умеет играть уже каждая команда. Конечно же, мы не ждем в Баку легкой игры. Соперник будет выступать у себя дома", - сказал игрок, выступающий в испанском клубе "Сельта".

Отметим, что Словакия, которая 7 июня проведет товарищеский матч с Иорданией, 11 июня выйдет в Баку на отборочный групповой матч ЕВРО-2020 в игре со сборной Азербайджана.