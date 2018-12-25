Скончался легендарный тренер, побоявшийся лететь в Баку

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Скончался легендарный футболист и тренер Словакии Йозеф Адамец.

Как сообщает Report, известный специалист скончался в одной из больниц Трнавы в возрасте 76 лет. Прославившийся игрой в сборной Чехословакии ветеран-нападающий также был известен тем, что боялся летать на самолетах.

Сообщается, что в 1999 – 2002 годы, когда Й.Адамец руководил сборной Словакии, он отказался лететь на турнир в Центральной Америке. Во время поездки в Азербайджан для участия в выездной игре с нашей страной в групповом этапе Чемпионата Европы-2000, он все пять часов полета в самолете молился, воздев руки кверху.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Словакией в Баку 9 октября 1999 года завершился победой гостей со счетом 1:0.