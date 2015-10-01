​Скончался капитан ведущего иранского футбольного клуба

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Скончался капитан футбольного клуба "Персполис" Высшей лиги Ирана Хади Норузи.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Отмечается, что 30-летний футболист ночью перенес инфаркт. Несмотря на усилия врачей, доставленного в больницу спортсмена спасти не удалось.

Напомним, что после 7-го тура Высшей лиги клуб "Персполис" находится на 11-ом месте с 7-ю очками.

Что же касается тебризской команды "Трактор", со столькими же очками она занимает 10-е место в турнирной таблице.