Скончался экс-защитник сборной СССР

В возрасте 81 года ушел из жизни чемпион СССР по футболу Валентин Афонин

В возрасте 81 года ушел из жизни чемпион СССР по футболу Валентин Афонин.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter футбольный клуб ЦСКА, в составе которого он играл в 1970 году.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонина", - пишут армейцы.

Афонин выступал за ростовский СКА и ЦСКА, в составе "красно-синих" стал чемпионом СССР. Он также выступал за сборную Советского Союза.

После того, как Афонин окончил карьеру игрока, он посвятил себя тренерской деятельности.