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Скончался экс-защитник сборной СССР

Скончался экс-защитник сборной СССР В возрасте 81 года ушел из жизни чемпион СССР по футболу Валентин Афонин
Футбол
3 апреля 2021 г. 01:17
Скончался экс-защитник сборной СССР
Валентин Афонин

В возрасте 81 года ушел из жизни чемпион СССР по футболу Валентин Афонин.

Как передает Report, об этом сообщает в Twitter футбольный клуб ЦСКА, в составе которого он играл в 1970 году.

"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонина", - пишут армейцы.

Афонин выступал за ростовский СКА и ЦСКА, в составе "красно-синих" стал чемпионом СССР. Он также выступал за сборную Советского Союза.

После того, как Афонин окончил карьеру игрока, он посвятил себя тренерской деятельности.

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