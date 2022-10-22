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Бывший нападающий сборной Японии скончался на 33-м году жизни

Бывший нападающий сборной Японии скончался на 33-м году жизни Бывший нападающий сборной Японии и "Тегевахаро Миядзаки" Масато Кудо скончался на 33-м году жизни.
Футбол
22 октября 2022 г. 12:45
Бывший нападающий сборной Японии скончался на 33-м году жизни

Бывший нападающий сборной Японии и "Тегевахаро Миядзаки" Масато Кудо скончался на 33-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, причины его смерти не уточняются.

"Скончался наш дорогой товарищ Масато Кудо. Кудо - очень опытный игрок, он играл в высшем дивизионе и за сборную Японии. Несмотря на это, он никогда не был тщеславным и прекрасно ко всем относился, заботясь не только о себе, но и о своих товарищах по команде, клубе и болельщиках", - сказал президент клуба Кейт Нимура.

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Версия на английском языке Former Japan international striker dies
Версия на азербайджанском языке Yaponiya millisinin sabiq futbolçusu 32 yaşında vəfat edib

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