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    Скончался бывший главный тренер сборной Франции

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Скончался бывший футболист и тренер сборной Франции Анри Мишель.

    Как сообщает Report со ссылкой на французскую радиостанцию RFI, известный специалист скончался на 71-м году жизни.

    Отметим, что большую часть карьеры игрока Мишель провел во французском "Нанте" (1966-1982), в составе которого трижды становился чемпионом страны и вышел в полуфинал Кубка кубков. Также на его счету 58 матчей в составе сборной Франции.

    После завершения игровой карьеры в 1982 году он возглавил молодежную сборную Франции, с которой в 1984 году выиграл Олимпийские игры. С 1984 по 1988 год работал главным тренером сборной Франции. Также он тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.

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