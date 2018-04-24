Скончался бывший главный тренер сборной Франции

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Скончался бывший футболист и тренер сборной Франции Анри Мишель.

Как сообщает Report со ссылкой на французскую радиостанцию RFI, известный специалист скончался на 71-м году жизни.

Отметим, что большую часть карьеры игрока Мишель провел во французском "Нанте" (1966-1982), в составе которого трижды становился чемпионом страны и вышел в полуфинал Кубка кубков. Также на его счету 58 матчей в составе сборной Франции.

После завершения игровой карьеры в 1982 году он возглавил молодежную сборную Франции, с которой в 1984 году выиграл Олимпийские игры. С 1984 по 1988 год работал главным тренером сборной Франции. Также он тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении.