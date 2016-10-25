Скончался бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу - ВИДЕО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Бразилии на 73-м году жизни умер экс-игрок национальной футбольной сборной, который при жизни был признан величайшим защитником всех времен, Карлос Альберто Торрес.

Как передает Report,об этом сообщает сегодня пресс-служба ФИФА.

Известно, что спортсмен скончался от сердечного приступа.

Торрес помог сборной команде Бразилии стать чемпиона мира в 1970 году. Футболист был один из тех, кто забил победный мяч в финале чемпионата в матче против сборной Италии, когда бразильцы одержали победу с разгромным счетом 4:1.

Карлос Альберто в 2004-2005 годах был главным тренером сборной Азербайджана по футболу.