Скончался бывший арбитр, судивший матчи до 88 лет

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Скончался бывший арбитр, англичанин Уильям Харди.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Харди прославился тем, что судил матчи до 88 лет. Рефери скончался за два дня до 92-летия.

Отметим, что Уильям Харди начал карьеру арбитра в 1959 году и завершил ее в сезоне 2015-2016. Он рассудил более 3 000 матчей. В 2013 году У.Харди был удостоен медали за заслуги в развитии футбола, а в 2014 году - медали "Британская империя".