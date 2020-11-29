Скончался автор первого гола на ЧМ-2002

Бывший полузащитник сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет

Бывший полузащитник сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет.

Как передает Report, экс-футболист на протяжении длительного времени боролся с тяжёлой болезнью, от которой в итоге и скончался.

Бывший полузащитник выступал в Европе за французский "Ланс", английские "Фулхэм" и "Портсмут". Он забил 11 голов в 63 матчах за национальную команду. В составе сборной Диоп трижды отличился на ЧМ-2002. Один из таких мячей был забит в стартовом матче против чемпиона мира Франции - 1:0. Сенегал впервые в своей истории вышел в четвертьфинал чемпионата мира, где уступил Турции - 0:1.