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Скончался автор первого гола на ЧМ-2002

Скончался автор первого гола на ЧМ-2002 Бывший полузащитник сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет
Футбол
29 ноября 2020 г. 23:28
Скончался автор первого гола на ЧМ-2002
Папа Буба Диоп

Бывший полузащитник сборной Сенегала по футболу Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет.

Как передает Report, экс-футболист на протяжении длительного времени боролся с тяжёлой болезнью, от которой в итоге и скончался.

Бывший полузащитник выступал в Европе за французский "Ланс", английские "Фулхэм" и "Портсмут". Он забил 11 голов в 63 матчах за национальную команду. В составе сборной Диоп трижды отличился на ЧМ-2002. Один из таких мячей был забит в стартовом матче против чемпиона мира Франции - 1:0. Сенегал впервые в своей истории вышел в четвертьфинал чемпионата мира, где уступил Турции - 0:1.

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