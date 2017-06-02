Скончался арбитр, не увидевший гол рукой от Марадоны - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Скончался бывший болгарский боковой арбитр Богдан Дочев, который не увидел гол рукой от футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны в матче 1/4 финала со сборной Англии на чемпионате мира 1986 года.

Как сообщает Report, Б. Дочев скончался в возрасте 80 лет.

Скандальный гол был зарегистрирован на 51 минуте. Д. Марадона кулаком отправил мяч в ворота соперника. Таким образом, Аргентина благодаря победе со счётом 2:1 вышла в полуфинал. На послематчевой пресс-конференции легендарный футболист заявил, что гол был забит "отчасти головой, а отчасти рукой Бога".

Б. Дочев, не любивший говорить "о руке Бога", несмотря на все слухи и сплетни, отметечал, что он всегда был чист: "Этот эпизод разгромил мою жизнь. Меня постоянно обвиняют. Но моей вины не было".

Отметим, что Б. Дочев в 1970-1986 гг. был судьей. Из-за инцидента с голом Д. Марадоны он был вынужден завершить карьеру.