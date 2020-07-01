Скандальный французский форвард попрощался с Азербайджаном

Выступавший в команде "Нефтчи" Багали Дабо попрощался с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом 32-летний нападающий написал в своем аккаунте в Instagram.

В своем обращении Дабо поблагодарил Азербайджан. Он добавил, что никогда не забудет каждый момент, проведенный здесь в течение 4 лет. Дабо пожелал Азербайджану всего наилучшего.

Отметим, что Багали Дабо выступал за "Габалу" в 2016-2018 годах. Французский форвард носил форму "Нефтчи" с 2018 года. В сезоне 2019/2020 он стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана. Руководство "Нефтчи" строго наказало спортсмена после его скандальной фотографии в форме "Карабаха". Ожидается, что Дабо, контракт которого с "черно-белыми" истекает 30 июня, перейдет в кипрский "Аполлон".

Напомним, что в период карантина в апреле Дабо поделился на своей странице в соцсетях кадрами тренировок, что вызвало общественный резонанс. Позднее футболист заявил Report, что видеокадры, которыми он поделился в Story на своей странице в Instagram, были сняты еще до карантина.