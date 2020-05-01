Легионер "Нефтчи": Мы не тренируемся и не посещаем тренировочные центры

"Видеокадры, которыми 25 апреля я поделился в Story на своей странице в Instagram, сняты еще до карантина".

Об этом в заявлении Report сказал футболист "Нефтчи" Багали Дабо, комментируя сообщения о проведении тренировок во время карантина.

По словам французского нападающего, он поделился этим видео, так как очень соскучился: "Уже более месяца мы не тренируемся и не посещаем тренировочные центры. Я поделился этим видео, но при этом подумал, что его неправильно истолкуют. Поэтому решил его удалить. Хочу еще раз сказать, что кадры были сняты до карантина".

Отметим, что вчера ряд СМИ распространил материал о том, что члены клуба "Нефтчи" вышли на тренировку на своей базе и тем самым нарушили карантинный режим. Вслед за этим Багали Дабо поделился видео на своей странице в Instagram, что вызвало определенное недоумение.