    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    • 20 апреля, 2026
    • 19:58
    Скандал в Премьер-лиге: Нефтчи требует наказания судей

    Столичный футбольный клуб "Нефтчи" выступил с жестким заявлением, обвинив судей в предвзятости после матча с "Зиря".

    Как сообщает Report, в заявлении "черно-белые" отметили, что на протяжении всего матча 28-го тура Премьер-лиги Мисли против "Зиря", а также в его концовке команда столкнулась с серьезными судейскими ошибками.

    "На 90+4-й минуте гол "Зиря" был забит с грубым нарушением правил: игрок соперника Руан Ренато находился в офсайде и перекрывал обзор вратарю "Нефтчи" Кенану Пиричу. Несмотря на это, главный арбитр Ингилаб Мамедов засчитал гол, а VAR под руководством Ниджата Исмайыллы не вмешался", - говорится в заявлении.

    В клубе подчеркнули, что это решение привело к очередной потере очков на решающем этапе сезона, а также к напряженности на поле. В результате инцидента были показаны, по мнению клуба, необоснованные красные карточки главному тренеру Юрию Вернидубу, его помощнику Дмитрию Кара-Мустафе и футболисту Брено Алмейде.

    Пресс-служба клуба также отметила, что 20 апреля в административном здании АФФА состоялась встреча руководства клуба с представителями ассоциации и председателем Судейского комитета.

    "Мы выразили протест против засчитанного гола, потребовали отмены необоснованных красных карточек и жестко осудили повторяющиеся грубые судейские ошибки. Ряд арбитров демонстрирует несправедливое и предвзятое отношение к "Нефтчи", - заявили в клубе.

    При этом в "Нефтчи" отметили, что признание Судейским комитетом грубой ошибки арбитров в данном матче является положительным шагом, однако подчеркнули, что потерянные очки вернуть им отказались.

    "Мы требуем положить конец целенаправленной и предвзятой судейской несправедливости против "Нефтчи", а также самого сурового наказания для виновных. Судейский комитет АФФА также должен предпринять все необходимые меры для неповторения подобного в будущем. Несмотря ни на что, как старейший клуб страны, мы будем бороться до конца. Поддержка нашей большой семьи болельщиков - наша главная сила", - подчеркивается в заявлении.

    ФК Нефтчи АФФА Судейский комитет Премьер-лига Азербайджана ФК Зиря
