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    Систему видеоповторов введут в Ла-Лиге с сезона-2018/19

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Со следующего сезона в чемпионате Испании по футболу (Ла-Лига) будет использоваться система видеоповторов (VAR).

    Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

    Центр видеоопераций будет располагаться в городе Лас-Росас-де-Мадрид. Система VAR будут использовать для разрешения спорных моментов, в частности, при взятии ворот, моментами с прямыми красными карточками, а также в случаях беспорядков на поле.

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