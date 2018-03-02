Систему видеоповторов введут в Ла-Лиге с сезона-2018/19

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Со следующего сезона в чемпионате Испании по футболу (Ла-Лига) будет использоваться система видеоповторов (VAR).

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Центр видеоопераций будет располагаться в городе Лас-Росас-де-Мадрид. Система VAR будут использовать для разрешения спорных моментов, в частности, при взятии ворот, моментами с прямыми красными карточками, а также в случаях беспорядков на поле.