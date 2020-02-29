Отец Эмиля Балаева: Сын позвонил и сказал, что не желает оставаться в Норвегии

Стали известны подробности отказа футболиста сборной Азербайджана Эмиля Балаева выступать за норвежский клуб "Буде-Глимт".

Как сообщает Report, отец 26-летнего голкипера Назим Балаев заявил, что клуб, пригласивший его сына, не выполнил обязательства по финансам и обеспечению жилью: "Что оставалось делать Эмилю? Ждать их? Они говорили о недостатке финансов, приводили различные отговорки. Эмиль позвонил мне и признался, что не хочет оставаться там. Они предложили всего 3000 евро. Только обед там обходится в 30 евро. Если тратить на еду 80-90 евро за день, как же оплачивать иные расходы? Аренда жилья стоит 1200 евро. Норвегия - дорогая страна. Не стоило ему ехать туда".

Отметим, что последним клубом Эмиля Балаева был казахстанский "Тобол".