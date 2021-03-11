Симеоне - самый успешный тренер в истории "Атлетико"

В перенесенном матче 18-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" переиграл "Атлетик" из Бильбао

В перенесенном матче 18-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" переиграл "Атлетик" из Бильбао.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом 2:1.

После этого стал самым побеждающим тренером в истории мадридского "Атлетико". Под руководством аргентинского специалиста испанский клуб одержал 309 побед. Для этого Симеоне потребовалось 514 матчей. Он обошел Луиса Арагонеса, под руководством которого мадридцы одержали 308 побед в 612 матчах.

Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. При нем клуб стал чемпионом (сезон-2013/2014), обладателем Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, победителем Лиги Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018) и обладателем Суперкубка УЕФА (2012, 2018).