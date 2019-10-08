​Силвиньо уволен из «Лиона»

«Лион» на своём официальном сайте объявил о запуске процедуры, которая приведёт к расторжению контракта с главным тренером команды Силвиньо.

Как передает Report, в ходе этой процедуры тренировочным процессом команды будет руководить Жеральд Батикл, ассистент Силвиньо, за действиями которого будет наблюдать спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано.

В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (0:1), пропустив на 90-й минуте. Лионский клуб набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.