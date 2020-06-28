​"Штутгарт" вернулся в Бундеслигу

В матче 34-го тура второй Бундеслиги "Штутгарт" проиграл "Дарштадту" со счетом 1:3, но, несмотря на поражение, вышел в Бундеслигу.

Как передает Report , встреча состоялась в Штутгарте на стадионе "Мерседес-Бенц-Арена".

Счет был открыт на 32-й минуте, автором забитого мяча стал Сердар Дурсун. Хозяева отыгрались в конце первого тайма - на 42-й минуте гол забил Марио Гомес, которому ассистировал Силла Вамангитука. На 53-й минуте гостей вывел вперед Маттиас Бадер с передачи Дурсуна. Окончательный счет установил Тобиас Кемпе с паса Марвина Мехлема.

"Штутгарт", набрав 58 очков, сохранил за собой второе место в турнирной таблице второй Бундеслиги, так как в параллельном матче "Арминия", которая уже гарантировала себе повышение в классе, на своём поле разгромила "Хайденхайм" со счетом 3:0.

"Хайденхайм" занял третье место и сыграет с "Вердером" в переходных матчах за место в Бундеслиге.