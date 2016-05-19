"Севилья" в третий раз подряд выиграла Лигу Европы - ВИДЕО

Баку. 19 Май. REPORT.AZ/ Футболисты испанской "Севильи" победили английский "Ливерпуль" в финале Лиги Европы и в пятый раз в целом и в третий раз подряд завоевали второй по значимости клубный европейский трофей.

Как передает Report, финальная встреча, состоявшаяся в среду в швейцарском Базеле, завершилась волевой победой "Севильи" со счетом 3:1.

На мяч Дэниела Старриджа на 35-й минуте у мерсисайдцев испанская команда ответила точным ударом Кевина Гамейро (46) и дублем капитана Коке (64, 70).