Серия А: «Ювентус» в меньшинстве победил «Рому»

"Ювентус" в гостях обыграл "Рому" со счетом 4:3 в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Ювентус" в гостях обыграл "Рому" со счетом 4:3 в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, в составе римского клуба голы забили Тэмми Абрахам (11-я минута), Генрих Мхитарян (48) и Лоренцо Пеллегрини (53).

У "Ювентуса" отличились Пауло Дибала (18), Мануэль Локателли (70), Деян Кулушевски (74) и Маттио Де Шильо (77). На 81-й минуте после просмотра видеоповтора вторую желтую карточку за игру рукой получил защитник туринцев Маттейс Де Лигт и покинул поле.

Отметим, что встречу из-за дисквалификации за оскорбления арбитра пропускал главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

После 21 матча "Ювентус" с 38 очками занимает пятое место в таблице чемпионата Италии, подопечные Жозе Моуринью с 32 очками в 21 встрече идут восьмыми.

В следующем туре "Ювентус" 15 января примет "Удинезе", "Рома" на следующий день сыграет дома с "Кальяри".