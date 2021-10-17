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Серия А: "Милан" обыграл "Верону", уступая в счете 0:2

Серия А: "Милан" обыграл "Верону", уступая в счете 0:2 В Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился матч 8-го тура итальянской Серии А. «Милан» принимал «Верону».
Футбол
17 октября 2021 г. 02:31
Серия А: Милан обыграл Верону, уступая в счете 0:2

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился матч 8-го тура итальянской Серии А. "Милан" принимал "Верону".

Как передает Report, встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом "Милану" пришлось отыгрываться. Уже на 7-й минуте Джанлука Капрари открыл счет и вывел гостей вперед. А на 24-й минуте Антонин Барак реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей.

Во втором тайме "Милану" удалось переломить ход неудачно складывающегося матча. На 59-й минуте Оливье Жиру отыграл один мяч. На 76-й минуте Франк Кессье восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти. А уже через две минуты игрок гостей Корай Гюнтер отправил мяч в свои ворота.

"Милан" набрал 22 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. 2-е место занимает "Наполи" (21). "Верона" занимает 13-е место, набрав восемь очков.

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