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Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "Баварии"

Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "Баварии" Испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Германии.
Футбол
28 июня 2021 г. 18:28
Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Баварии
 Серхио Рамос

Испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, футболистом интересуется "Бавария".

Так, 30 июня у Рамоса истекает контракт с испанским клубом, новой команде игрок достанется бесплатно.

По информации источника, у Рамоса есть предложения от трех европейских клубов, таких как "Манчестер Сити", ПСЖ и мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб заинтересован в испанце, но опасается, что языковой барьер может сыграть свою роль.

17 июня стало известно, что защитник покинет королевский клуб после 16 лет пребывания. Испанец выступал за команду с 2005-го года. За 16 лет в "Реале" Рамос завоевал вместе с ней 22 трофея: пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды - Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов, трижды - Суперкубок УЕФА и дважды - Кубок Испании.

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