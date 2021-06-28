Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в "Баварии"

Испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Германии.

Испанский защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, футболистом интересуется "Бавария".

Так, 30 июня у Рамоса истекает контракт с испанским клубом, новой команде игрок достанется бесплатно.

По информации источника, у Рамоса есть предложения от трех европейских клубов, таких как "Манчестер Сити", ПСЖ и мюнхенская "Бавария". Немецкий клуб заинтересован в испанце, но опасается, что языковой барьер может сыграть свою роль.

17 июня стало известно, что защитник покинет королевский клуб после 16 лет пребывания. Испанец выступал за команду с 2005-го года. За 16 лет в "Реале" Рамос завоевал вместе с ней 22 трофея: пять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды - Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов, трижды - Суперкубок УЕФА и дважды - Кубок Испании.