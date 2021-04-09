Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в "Лидс Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в "Лидс Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на 90min, летом "Лидс" может расстаться со своим нападающим Родриго Морено, поэтому селекционная служба клуба подыскивает замену для испанца. "Павлины" попробуют побороться за Агуэро, который в июле покинет "Манчестер Сити" по истечении контракта и станет свободным агентом.

Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы "Ювентус" и "Интер". Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны "Барселоны", "Челси" и "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл восемь матчей, в которых забил один гол.

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 40 млн евро. В составе "горожан" форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии