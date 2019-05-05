​"Сельта" нанесла "Барселоне" третье поражение в чемпионате Испании

"Сельта" со счетом 2:0 обыграла "Барселону" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голами отметились Макси Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88, с пенальти).

"Барселона" играла резервным составом, в частности, в заявке на игру не оказалось Лионеля Месси и Луиса Суареса.

"Барселона" потерпела третье поражение в чемпионате, до этого каталонский клуб проигрывал "Леганесу" (1:2) 26 сентября и "Бетису" (3:4) 11 ноября. "Сельта" не проигрывает пять матчей подряд в чемпионате, последний раз поражение команда потерпела 13 апреля в матче против "Атлетико" (0:2).

"Барселона" по итогам 35-го тура досрочно стала чемпионом страны. "Сельта" идет на 14-й строчке в турнирной таблице.