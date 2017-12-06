Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня завершится групповой раунд Лиги Чемпионов.

Как передает Report, после игр в группах E, F, G и H в рамках VI тура определятся обладатели всех путевок в 1/8 финала турнира.

Среди команд, которые выйдут сегодня на поле, "Манчестер Сити", “Бешикташ”, “Реал Mадрид” и “Тоттенхем” уже вышли в стадию плей-офф. За оставшиеся 4 путевки поборятся 7 команд - "Ливерпуль", "Севилья", "Спартак", "Шахтер", "Наполи", "Порту" и "Лейпциг".

“Ливерпулю” в матче со “Спартаком” достаточно ничьи. Если москвичи не победят в Англии, а “Севилья” проиграет, то в следующий раунд проходят испанцы.

Судьба “Шахтера” в его собственных руках. Украинскому клубу в матче с “Манчестер Сити” достаточно одно очко.

Если “Порту” победит “Монако”, то выйдет в 1/8 финала. “Лейпцигу” нужно побеждать “Бешикташ” и надеяться на осечку португальцев.

Лига Чемпионов

Групповой турнир, VIтур

6 декабря

Группа E

"Ливерпуль" (Англия) - "Спартак" (Москва, Россия)

"Марибор" (Словения) - "Севилья" (Испания)

Набранные очки: "Ливерпуль" - 9, "Севилья" - 8, "Спартак" - 6, "Марибор" - 2.

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Наполи" (Италия) - "Фейенорд" (Голландия)

Набранные очки: "Манчестер Сити" - 15, "Шахтер" - 9, "Наполи" - 6, "Фейенорд" - 0.

Группа G

"Порту" (Португалия) - "Монако" (Франция)

"Лейпциг" (Германия) - "Бешикташ" (Турция)

Набранные очки: "Бешикташ" - 11, "Порту" - 7, "Лейпциг" - 7, "Монако" - 2.

Группа H

"Реал Мадрид" (Испания) - "Боруссия" (Германия)

"Тоттенхем" (Англия) – АПОЭЛ (Кипр)

Набранные очки: "Тоттенхем" - 13, "Реал Мадрид" - 10, "Боруссия" - 2, АПОЭЛ - 2.