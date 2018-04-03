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    Сегодня сыграют "Ювентус" с "Реалом" в матче футбольной Лиги чемпионов

    Первая игра между командами пройдет в Турине

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу.

    Как передает Report, первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье.

    Итальянский "Ювентус" примет испанский "Реал", тогда как "Севилья" встретится с немецкой "Баварией"

    Отметим, что в среду пройдут еще два первых матча 1/4 финала - встречаются английские клубы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", также "Барселона" примет итальянскую "Рому".

    Лига чемпионов, 1/4 финала, первые игры

    3 апреля

    22:45. "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

    Судья: Джунейт Чакыр (Турция)

    22:45. "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)

    Судья: Даниэль Орсато (Италия)

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