Сегодня сыграют "Ювентус" с "Реалом" в матче футбольной Лиги чемпионов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу.
Как передает Report, первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье.
Итальянский "Ювентус" примет испанский "Реал", тогда как "Севилья" встретится с немецкой "Баварией"
Отметим, что в среду пройдут еще два первых матча 1/4 финала - встречаются английские клубы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", также "Барселона" примет итальянскую "Рому".
Лига чемпионов, 1/4 финала, первые игры
3 апреля
22:45. "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)
Судья: Джунейт Чакыр (Турция)
22:45. "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)
Судья: Даниэль Орсато (Италия)
Şamo QuliyevАвтор новости
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