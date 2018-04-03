Сегодня сыграют "Ювентус" с "Реалом" в матче футбольной Лиги чемпионов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу.

Как передает Report, первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье.

Итальянский "Ювентус" примет испанский "Реал", тогда как "Севилья" встретится с немецкой "Баварией"

Отметим, что в среду пройдут еще два первых матча 1/4 финала - встречаются английские клубы "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", также "Барселона" примет итальянскую "Рому".

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые игры

3 апреля

22:45. "Ювентус" (Италия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Джунейт Чакыр (Турция)

22:45. "Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия)

Судья: Даниэль Орсато (Италия)