Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в течение 4-х дней в целом состоится 17 матчей.

Агдамский клуб "Карабах" встретит чемпиона Грузии "Самтредиа", а клуб "Жилина", в котором представлен нападающий сборной Рамиль Шейдаев, выйдет в поле с датской командой "Копенгаген".

Лига чемпионов

II квалификационный раунд, первые матчи

11 июля

21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Самтредиа" (Грузия)

22:30. "Хибернианс" (Мальта) - "Зальцбург" (Австрия)

22:45. "Риека" (Хорватия) - TNS (Уэльс)

22:45. "Партизан" (Сербия) - "Будучност" (Монтенегро)

12 июля

20:00. "Спартак" (Латвия) - "Астана" (Казахстан)

21:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения)

21:00. "Мальмо" (Швеция) - "Вардар" (Македония)

21:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Гонвед" (Венгрия)

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Кукеси" (Албания)

21:00. АПОЭЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург)

21:30. БАТЭ (Беларусь) - Алашкерт (Армения)

22:00. "Мариэхамн" (Финляндия) - "Легия" (Польша)

22:00. "Жальгирис" (Литва) - "Людогорец" (Болгария)

22:15. "Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания)

22:45. "Дандолк" (Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)

23:15. "Хафнарфьердур" (Испания) - "Викингур" (Фарерские острова)

14 июля

20:00. "Линфильд" (Северная Ирландия) - "Селтик" (Шотландия).