Лига Чемпионов: сегодня стартуют четвертьфинальные матчи

Сегодня, 9 апреля, стартуют четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов сезона 2018/2019.

Первыми борьбу за кубок начнут четыре команды: «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Порту», а в Лондоне состоится чисто английский четвертьфинал — «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити».

Мерсисайдцы уже играли с португальским клубом в плей-офф Лиги чемпионов. Было это год назад в 1/8 финала, и тогда команда Юргена Клоппа разгромила португальцев со счетом 5:0 в первом матче, а вторая встреча завершилась безголевой ничьей.

"Шпоры" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за восемь лет и во второй раз в истории. Что касается «Манчестер Сити», кто команда Пепа Гвардиолы уже выступала в полуфинале, но еще никогда не выходила в финал.

Ответные встречи между «Ливерпулем» и «Порту», а также «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоятся 17 апреля.





Лига Чемпионов

1/4 финала

9 апреля





23:00. “Тоттенхэм” (Англия) – “Манчестер Сити” (Англия)

Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Лондон. Стадион “Тоттенхэм”

23:00. “Ливерпуль” (Англия) – “Порту” (Португалия)

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Ливерпуль. Стадион “Энфилд”