Лига Чемпионов: сегодня стартуют четвертьфинальные матчи

Сегодня, 9 апреля, стартуют четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов сезона 2018/2019.
Первыми борьбу за кубок начнут четыре команды: «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Порту», а в Лондоне состоится чисто английский четвертьфинал — «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити».
Мерсисайдцы уже играли с португальским клубом в плей-офф Лиги чемпионов. Было это год назад в 1/8 финала, и тогда команда Юргена Клоппа разгромила португальцев со счетом 5:0 в первом матче, а вторая встреча завершилась безголевой ничьей.
"Шпоры" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за восемь лет и во второй раз в истории. Что касается «Манчестер Сити», кто команда Пепа Гвардиолы уже выступала в полуфинале, но еще никогда не выходила в финал.
Ответные встречи между «Ливерпулем» и «Порту», а также «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» состоятся 17 апреля.
Лига Чемпионов
1/4 финала
9 апреля
23:00. “Тоттенхэм” (Англия) – “Манчестер Сити” (Англия)
Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Лондон. Стадион “Тоттенхэм”
23:00. “Ливерпуль” (Англия) – “Порту” (Португалия)
Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)
Ливерпуль. Стадион “Энфилд”
Şamo QuliyevАвтор новости