Сегодня стартует 5-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует 5-й тур футболной Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Report, тур продлится 2 дня и все игры состоятся в Баку.
Тур откроется противостоянием между "Интером" и "Сумгаитом". Обе команды, набрав по 6 очков, находятся по соседству в турнирной таблице: бакинцы на 4-м, а сумгаитцы - на 5-м месте. Но по сумме очных противостояний перевес в пользу бакинской команды.
В предыдущих 20-и личных встречах "Интер" одержал 12 побед, дважды был повержен. "Сумгаит" победил лишь в 6 встречах, но "бело-голубые" 9 последних матчей не покидали поле без забитого мяча.
Еще одна встреча, которая должна состоятся в субботу, носит особый характер. Новый главный тренер "Нефтчи" Тарлан Ахмедов выйдет на свой дебютный мачт и сразится с "Зиря". В настоящий момент возглавляющая с 9 очками турнирную таблицу "поселковая" команда далеко нежеланный соперник "бело-черным".
"Нефтчи" с его 80-летней историей до сих пор не побеждал "Зиря". Команда, возглавляемая Айханом Аббасовым, выиграла 6 из предыдущих 8 очных встреч.
Дебютатн Премьер-лиги "Сабаил" в первой игре второго игрового дня тура в воскресенье примет "Габала". Встреча, которая состоится на стадионе "Далга Арена", станет первой дуэлью между этими командами. Занимающие 3-ю позицию в турнирной таблице и имеющие 7 очков в своем активе гости являются явными фаворитами встречи.
Последняя игра тура состоится между клубами "Карабах" и "Кяпаз". Уступив во вторник в рамках группового раунда Лиги Чемпионов лондонскому "Челси" со счетом 0:6 команда из Агдама попытается забыть горечь поражения в игре с набравшим всего одно очко и замыкающим турнирную таблицу клубом из Гянджы.
В последних 3 противостояниях этих команд победу одержал "Карабах". "Кяпаз" не может победить уже 20 игр. В последний раз гянджинцы увозили 3 очка 15 лет назад. В общем, команда из Агдама в 22 из 45 очных противостояний покидала поле с 3 очками, 14 раз покидало поле с поникшей головой.
Премьер-лига Азербайджана
5 тур
16 сентября (Суббота)
16:30. “Интер” – “Сумгаит”
Арбитры: Рамиль Динийев, Искандер Алиев, Вюсал Ганбаров,Рагим Гасанов.
Представитель АФФА : Эльдениз Мусаев.
Инспектор матча: Малик Гасанов
“Интер Арена”
19:00. “Нефтчи” – “Зиря”
Арбитры: Алийар Агаев, Мехман Махмудов, Вагиф Мусаев, Инглаб Мамедов
Представитель АФФА: Эльбрус Аббасов.
Инспектор: Хагани Мамедов
“Бакселл Арена”
17 сентября (Воскресение)
18:30. “Карабах” – “Kяпаз”
Арбитры: Раван Гамззаде, Эльман Мусаев, Эльшад Абдуллаев, Орхан Мамедов
Представитель АФФА:Эркин Джафаров
Инспектор: Шахин Джафаров
Стадион имени Тофига Бахрамова.
21:00. “Сабаил” – “Габала”
Арбитры: Рауф Джаббаров, Мюбариз Хашимов, Князь Амирасланов, Фариз Юнусов.
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
Инспектор: Фюзули Наджафов
"Далга Арена".
News DepartmentАвтор новости
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