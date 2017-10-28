Сегодня состоятся еще 2 игры X тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Продолжается X тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день будут сыграны 2 матча.

Первая игра пройдет на “Интер Арена”(İnterArena). Здесь “Интер” сыграет свой первый матч под новым названием “Кишлы”. Соперником команды будет находящийся на последнем месте турнирной таблицы “Kапаз”. Коллектив под руководством Заура Свандадзе, в первом туре одолел гянджинцев со счетом 3:2 и в этой игре является фаворитом. Находящийся с 8 очками на 7-м месте “Интер” и в балансе матчей чемпионата опережает своих соперников. В предыдущих 27 противостояниях бакинцы одержали 16 побед, проиграли 5 игр.

В общем, в последних 3 играх хозяева одерживали победу. Вот уже 9 игр как команды не могут выиграть друг у друга в гостях. “Kапаз” зарабатывал заветные 3 очка лишь раз в последних 14 встречах.

Во второй игре тура сойдутся команды, претендующие на медали первенства . Занимающая 2 строчку с 19 набранными баллами “Габала” померится силами с набравшим на одно очко меньше и занимающим соответственно строчку пониже “Зиря”. В последних противостояниях этих команд победитель выявлен не был. “Поселковая” команда в игре первого круга вышла вперед благодаря году на 74-й минуте Виктора Игбекойи, но Джавид Гусейнов на первой добавленной минуте счет сравнял.

Вот уже 6 игр как “Зиря” не может выиграть “красно-черных ”. Последние 7 игр “Габала” не покидает поле без забитого мяча. Команда из Зиря хоть и выиграла 2 игры из предыдущих 9 очных встреч, в трех все же уступила.

Отметим, что X тур завершится 29 октября поединком между "Нефтчи" и "Сумгайытом".

Премьер-лига Азербайджана

X тур

28 октября (суббота)

15:00. “Интер” – “Капаз”

Арбитры: Орхан Мамедов, Эльман Мусаев, Князь Амирасланов, Эльвин Аскеров

Представитель АФФА: Замиг Гусейнов

Арбитр-инспектор: Асим Худиев

“Интер Арена”

17:00. “Зиря” – “Габала”

Арбитры: Фариз Юсифов, Азер Аскеров, Мюбариз Хашимов, Алияр Агаев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

Арбитр-инспектор: Вюсал Алиев

Стадион спорткомплекса Зиря