Сегодня состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, передает Report.

В центральном поединке игрового дня лондонский "Арсенал" обыграл на своем поле "Наполи" со счетом 2:0. Голами в составе "канониров" отметились Аарон Рэмси и Калиду Кулибали.

В другом матче дня "Бенфика" обыграла на своем поле франкфуртский "Айнтрахт" со счетом 4:2. Голами в составе португальского клуба отметились Жоау Секейра (хет-трик) и Рубен Диаш. У "Айнтрахта" точные удары на счету Луки Йовича и Гонсало Пасьенса.

Еще два матча Лиги Европы прошли в пятницу в Праге и Вильярреале. Чешская "Славия" уступила на своем поле "Челси" со счетом 0:1 благодаря голу Маркоса Алонсо, а "Вильярреал" на домашнем стадионе проиграл "Валенсии" 1:2. У хозяев точный удар на счету Санти Касорлы.

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 18 апреля.

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29-го мая на Олимпийском стадионе в Баку.