Состоится жеребьевка первых двух квалификационных раундов ЛЕ

Сегодня состоится жеребьевка первых двух квалификационных раундов Лиги Европы (ЛЕ) по футболу, передает Report.

Азербайджан на данном соревновании будут представлять бакинские “Нефтчи“ и “Сабаил”, а также “Габала”.

Потенциальные соперники бакинских клубов уже известны.

“Нефтчи“ попал в группу 5 в качестве сеяной команды и может сыграть со следующими клубами: “Хибернианс“ (Мальта), “Ружомберок“ (Словакия), “Академия Пандева“ (Северная Македония), “Сперанца“ (Молдова) и “Зета“ (Черногория). “Сабаил“ попал в группу 9 в качестве сеяной команды и может сыграть с клубами – “Крайова-1948“ (Румыния), “Бальцан“ (Мальта), “Лячи“ (Албания), “Шкупи“ (Северная Македония), “Петрокуб“ (Молдова) и “Нарва Транс“ (Эстония).

Матчи 1-го раунда состоятся 11 и 18 июля.

“Габала“ же свой путь в ЛЕ начнет со второго квалификационного раунда.