​Сегодня состоится жеребьевка полуфиналов европейских кубков

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как сообщает Report, обе церемонии состоятся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в 16:00 по бакинскому времени.

В полуфинал Лиги чемпионов вышли "Реал Мадрид" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания) и "Ювентус" (Италия).

В полуфинал Лиги Европы вышли "Наполи" (Италия), "Днепр" (Украина), "Фиорентина" (Италия) и "Севилья" (Испания).

Полуфинальные пары будут определены слепым жребием без предварительного рассеивания. На этом этапе друг с другом могут встретиться команды из одной страны. Та команда, чье название выйдет первым, проведет первую игру дома. Также будет определен номинальный хозяин финальной встречи.

Отметим, что в Лиге чемпионов матчи полуфинала состоятся 5-6 и 12-13 мая. Финальная встреча пройдет на "Олимпиаштадион" в столице Берлина. В Лиге Европы первые игры пройдут 7 мая, ответные - 14 мая, решающий матч - 27 мая на Национальном стадионе в столице Польши Варшаве.