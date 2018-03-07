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    Сегодня состоится XXV Отчетная конференция АФФА

    Вслед за этим пройдет заседание Исполнительного комитета

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится XXV Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета.

    Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Bulvar otel и начнется в 10:00.

    Согласно статье 29 Устава АФФА, в повестку конференции включены следующие вопросы:

    - Приветствие со стороны президента

    - Проверка состава собрания

    - Представление отчета о деятельности, предъявленного президентом Исполнительного комитета

    - Утверждение финансового отчета

    - Принять во внимание отчет независимого аудитора и отчет Контрольно-ревизионного комитета АФФА

    - Утверждение бюджета очередного года

    - Выборы на какую-либо вакансию

    - Принятие предложений членов АФФА

    - Другие вопросы.

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