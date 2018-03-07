Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится XXV Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета.
Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Bulvar otel и начнется в 10:00.
Согласно статье 29 Устава АФФА, в повестку конференции включены следующие вопросы:
- Приветствие со стороны президента
- Проверка состава собрания
- Представление отчета о деятельности, предъявленного президентом Исполнительного комитета
- Утверждение финансового отчета
- Принять во внимание отчет независимого аудитора и отчет Контрольно-ревизионного комитета АФФА
- Утверждение бюджета очередного года
- Выборы на какую-либо вакансию
- Принятие предложений членов АФФА
- Другие вопросы.
Şamo QuliyevАвтор новости