Сегодня состоится XXV Отчетная конференция АФФА

Вслед за этим пройдет заседание Исполнительного комитета

7 марта, 2018 07:35

https://report.az/storage/news/94ed6b56babed051572fa8d75577e6e6/e92b3ed6-fb0b-43fd-8c52-c871f2d9c7a8_292.jpg Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня состоится XXV Отчетная конференция АФФА, а сразу после конференции пройдет заседание Исполнительного комитета. Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Bulvar otel и начнется в 10:00. Согласно статье 29 Устава АФФА, в повестку конференции включены следующие вопросы: - Приветствие со стороны президента - Проверка состава собрания - Представление отчета о деятельности, предъявленного президентом Исполнительного комитета - Утверждение финансового отчета - Принять во внимание отчет независимого аудитора и отчет Контрольно-ревизионного комитета АФФА - Утверждение бюджета очередного года - Выборы на какую-либо вакансию - Принятие предложений членов АФФА - Другие вопросы.