Сегодня состоится второй полуфинальный матч Лиги наций УЕФА.

Как передаёт Report, в борьбе за путёвку в финал встретятся сборные Голландии и Англии.

Последний раз две команды играли друг с другом 23 года назад - в 1996-го на Чемпионате Европы англичане обыграли соперников со счётом 4:1. Из нынешних составов команд 10 человек на момент проведения той встречи ещё не появились на свет.

Отметим, что победитель сегодняшнего матча в финале сыграет с Португалией. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

Лига наций УЕФА

Лига А, 1/2 финала

22:45. Голландия - Англия

Главный судья: Клеман Турпен (Франция)

"Афонсу Энрикиш" (Гимарайнш, Португалия)