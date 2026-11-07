Посол Британии: Нахчыван обладает большим потенциалом для укрепления региональных связей
Экономика
- 07 ноября, 2026
- 19:52
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Нахчыван обладает большим потенциалом с точки зрения укрепления региональных связей.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на своей странице в соцсети X.
"Железные дороги, транспортная инфраструктура и Средний коридор открывают новые возможности для британо-азербайджанского сотрудничества. С нетерпением жду совместной работы по реализации этих возможностей!", - продолжил дипломат.
Naxçıvan regional bağlantıların gücləndirilməsi baxımından böyük potensiala malikdir. Dəmir yolları, nəqliyyat infrastrukturu və Orta Dəhliz 🇬🇧-🇦🇿 əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradır. Bu imkanları reallaşdırmaq üçün birgə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm! 🤝 https://t.co/GgelXrE3R3— Duncan Norman (@DNormanFCDO) November 7, 2026
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