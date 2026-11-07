Посол Британии: Нахчыван обладает большим потенциалом для укрепления региональных связей

Нахчыван обладает большим потенциалом с точки зрения укрепления региональных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на своей странице в соцсети X.

"Железные дороги, транспортная инфраструктура и Средний коридор открывают новые возможности для британо-азербайджанского сотрудничества. С нетерпением жду совместной работы по реализации этих возможностей!", - продолжил дипломат.