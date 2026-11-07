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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Посол Британии: Нахчыван обладает большим потенциалом для укрепления региональных связей

    Экономика
    • 07 ноября, 2026
    • 19:52
    Посол Британии: Нахчыван обладает большим потенциалом для укрепления региональных связей

    Нахчыван обладает большим потенциалом с точки зрения укрепления региональных связей.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман на своей странице в соцсети X.

    "Железные дороги, транспортная инфраструктура и Средний коридор открывают новые возможности для британо-азербайджанского сотрудничества. С нетерпением жду совместной работы по реализации этих возможностей!", - продолжил дипломат.

    Азербайджано-британские отношения Экономика Нахчывана
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    Britaniya səfiri: Naxçıvan regional bağlantıların gücləndirilməsi baxımından böyük potensiala malikdir
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    UK Ambassador: Nakhchivan has significant potential to strengthen regional connectivity
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