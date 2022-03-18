О нас
Аудио новости

Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов

Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
18 марта 2022 г. 08:07
Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В четвертьфинале примут участие испанские "Атлетико Мадрид", "Реал Мадрид", "Вильяреал", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", а также немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".

Это будет последняя жеребьевка в самом престижном клубном турнире Европы.

Отметим, что первые матчи четвертьфинала пройдут 5-6 апреля, а ответные - 12-13 апреля. Первые матчи полуфинала состоятся 26-27 апреля, ответные - 3-4 мая. Финал пройдет 28 мая на "Стад де Франс" в Париже, Франция.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqasında cari mövsümün son püşkü atılacaq

Самое важное

Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
Армянские наемники обратились к Путину для участия в боях против Украины
17 марта 2022 г. 11:37
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
Азербайджан будет сотрудничать с Саудовской Аравией в сфере труда
16 марта 2022 г. 22:00
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
Международный центр Низами Гянджеви: Баку может сыграть важную роль в урегулировании ситуации в Украине
16 марта 2022 г. 18:20
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
Азербайджан может столкнуться с дефицитом древесных материалов
16 марта 2022 г. 14:35
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi