Сегодня состоится последняя жеребьевка Лиги чемпионов

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В четвертьфинале примут участие испанские "Атлетико Мадрид", "Реал Мадрид", "Вильяреал", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", а также немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".

Это будет последняя жеребьевка в самом престижном клубном турнире Европы.

Отметим, что первые матчи четвертьфинала пройдут 5-6 апреля, а ответные - 12-13 апреля. Первые матчи полуфинала состоятся 26-27 апреля, ответные - 3-4 мая. Финал пройдет 28 мая на "Стад де Франс" в Париже, Франция.