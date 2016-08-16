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    ​Сегодня пройдут первые стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов

    Победители стадии плей-офф квалификации получат право сыграть в групповом раунде

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Первые стыковые матчи футбольной Лиги чемпионов состоятся 16 августа.

    Как передает Report, победители стадии плей-офф квалификации получат право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов, где их ожидают 22 клуба из 12 сильнейших, согласно рейтингу, стран Европы.

    Начало всех матчей – 22:45 по бакинскому времени. Ответные встречи пройдут 24 августа. Победители пар сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов, проигравшие команды отправятся в групповой турнир Лиги Европы.

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