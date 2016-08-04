​Сегодня пройдут ответные матчи III раунда квалификации футбольной Лиги Европы

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Как передает Report, по итогам игрового дня определятся все участники стыковых матчей второго по значимости еврокубка.

В борьбу за участие в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире Лиги Европы вступит один Азербайджанский клуб. "Габала" на своем поле примет французский "Лилль". Главным арбитром матча назначен россиянин Алексей Еськов.