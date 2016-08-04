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    ​Сегодня пройдут ответные матчи III раунда квалификации футбольной Лиги Европы

    Габала на своем поле примет французский Лилль

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут ответные матчи 3-го квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

    Как передает Report, по итогам игрового дня определятся все участники стыковых матчей второго по значимости еврокубка.

    В борьбу за участие в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире Лиги Европы вступит один Азербайджанский клуб. "Габала" на своем поле примет французский "Лилль". Главным арбитром матча назначен россиянин Алексей Еськов.

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