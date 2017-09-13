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    Сегодня пройдут очередные матчи в рамках 1 тура групповой стадии Лиги Чемпионов

    Центральная игра дня состоится в Англии, где Ливерпуль примет Севилью
    © Report/ Firi Səlim

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся очередные матчи 1 тура групповой стадии Лиги Чемпионов (ЛЧ) по футболу.

    Как сообщает Report, во второй игровой день команды-участницы групп E, F, G и H сойдутся друг с другом в противостоянии.

    Последний обладатель трофея "Реал Мадрид" примет у себя "Апоэль". Один из фаворитов турнира, английский "Манчестер Сити", будет гостить у голландского "Фейенорда".

    Центральная игра дня состоится в Англии, где "Ливерпуль" примет "Севилью". Турецкий "Бешикташ" сразится в гостях с португальским "Порту".

    Лига Чемпионов

    Групповой этап, 1 тур

    13 сентября

    Группа E

    22:45. “Марибор” (Словения) – “Спартак” (Москва, Россия)

    22:45. “Ливерпуль” (Англия) – “Севилья” (Испания)

    Группа F

    22:45. “Фейенорд” (Голландия) – “Манчестер Сити” (Англия)

    22:45. “Шахтер” (Украина) – “Наполи”(Италия)

    Группа G

    22:45. “Лейпциг” (Германия) – “Монако” (Франция)

    22:45. “Порту” (Португалия) – “Бешикташ”(Турция)

    Группа H

    22:45. “Тоттенхем” (Англия) – “Боруссия” (Дортмунд, Германия)

    22:45. “Реал Мадрид” (Испания) – Апоэль (Кипр)

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