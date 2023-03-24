Сегодня пройдут еще восемь игр в рамках квалификации ЕВРО-2024

Сегодня будет дан старт борьбе в еще четырех группах в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.
Как передает
Сборная Азербайджана в группе F на выезде сыграет со сборной Австрии. В другом противостоянии группы сойдутся шведы и бельгийцы.
Игру между сборными Болгарии и Черногории будет обслуживать азербайджанский арбитр Алияр Агаев.
Сборная Франции, финалист прошлого чемпионата мира, примет команду Нидерландов.
ЕВРО-2024, квалификационный раунд
I тур
24 марта
Группа В
23:45. Гибралтар - Греция
23:45. Франция - Нидерланды
Группа Е
23:45. Молдова - Фарерские острова
23:45. Чехия - Польша
Группа F
23:45. Австрия - Азербайджан
23:45. Швеция - Бельгия
Группа G
21:00. Болгария - Черногория
23:45. Сербия - Литва.