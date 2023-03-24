Сегодня пройдут еще восемь игр в рамках квалификации ЕВРО-2024

Сегодня будет дан старт борьбе в еще четырех группах в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Сегодня будет дан старт борьбе в еще четырех группах в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии в 2024 году.

Как передает Report , матчи первого тура пройдут в группах B, E, F и G.

Сборная Азербайджана в группе F на выезде сыграет со сборной Австрии. В другом противостоянии группы сойдутся шведы и бельгийцы.

Игру между сборными Болгарии и Черногории будет обслуживать азербайджанский арбитр Алияр Агаев.

Сборная Франции, финалист прошлого чемпионата мира, примет команду Нидерландов.

ЕВРО-2024, квалификационный раунд

I тур

24 марта

Группа В

23:45. Гибралтар - Греция

23:45. Франция - Нидерланды

Группа Е

23:45. Молдова - Фарерские острова

23:45. Чехия - Польша

Группа F

23:45. Австрия - Азербайджан

23:45. Швеция - Бельгия

Группа G

21:00. Болгария - Черногория

23:45. Сербия - Литва.