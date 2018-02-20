Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала в Лиге чемпионов

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня пройдут еще две встречи 1/8 финала в Лиге чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, турецкий клуб "Бешикташ" будет в Мюнхене гостем "Баварии".

В этом матче в составе "черных орлов" не смогут участвовать Атынч Накин, Вели Кавлак, Гёкхан Тёре и Душко Тошич.

Еще трое футболистов могут быть наказаны. В случае получения желтой карточки, Джанер Эркин, Андерсон Талиска и Толгай Арслан не будут участвовать на ответной встрече в Стамбуле.

Что же касается "Баварии", клуб не сможет воспользоваться услугами травмированного вратаря Мануэля Нойера.

В сезоне 1997/1998 эти команды встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. В обоих матчах "Бавария" превзошла соперника со счетом 2:0.

Другой матч дня пройдет в Лондоне. "Челси" встретит дома испанскую "Барселону". В составе хозяев травмированы Тьемуэ Бакайоко и Давид Луис. Участие обоих футболистов на матче остается под вопросом. Что же касается каталонцев, они не смогут воспользоваться услугами Нельсона Семедо.

До сих пор, эти команды встречались между собой 12 раз. В то время, как лондонцы четырежды радовались победе, каталонцы трижды покидали игровое поле победителями, а пять встреч завершились ничьей.

Что интересно, участвовавший в 8 матчах против "Челси" Лионель Месси, не смог огорчить "аристократов".

Лига чемпионов

1/8 финала, первые матчи

20 февраля

23:45. "Бавария" (Германия) - "Бешикташ" (Турция)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

23:45. "Челси" (Англия) - "Барселона" (Испания)

Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турция).